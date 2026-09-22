Зеленський зустрінеться з Трампом вже сьогодні: відомий графік президента США

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Президент України Володимир Зеленський вже прибув до Нью-Йорка і сьогодні на полях Генеральної асамблеї ООН у нього очікується зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Вона відбудеться ближче до вечора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Roll Call.

Згідно з сервісом, де публікують графік дня президента США, зустріч Зеленського та Трампа розпочнеться о 13:15 за місцевим часом (за Києвом це вже буде вечір – 20:15) і триватиме одну годину. Також, виходячи з графіка, у президента США сьогодні багато інших зустрічей та заходів. Наприклад: участь у тристоронній церемонії підписання угоди з прем'єр-міністром Данії та прем'єр-міністрів Гренландії (мова, ймовірно, про угоду щодо безпеки острова);

зустріч із прем'єр-міністром Британії;

зустріч із прем'єр-міністром Японії;

участь у заході "Щит Америки";

багатостороння зустріч із Радою співробітництва країн Перської затоки;

участь у прикметі лідерів Генеральної асамблеї ООН (для преси захід закрито);

і неформальна зустріч із виконувачем обов'язків президента Венесуели.