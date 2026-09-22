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Трамп в ООН раскрыл свое послание Путину по Украине

17:15 22.09.2026 Вт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Трамп в ООН раскрыл свое послание Путину по Украине Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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Американский президент Дональд Трамп прибыл на 81-ю сессию Генассамблеи ООН и обратился к российскому диктатору.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report.

Трамп прибыл на Генассамблею ООН, где он должен выступить с речью.

Один из журналист спросил у президента США, каково его обращение к российскому диктатору Владимиру Путину.

"Остановите войну", - коротко ответил Трамп.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с Дональдом Трампом в Нью-Йорке хочет обсудить введение энергетического и морского перемирия.

Кроме того, государственный секретарь США Марк Рубио сообщил, что вечером 22 сентября в Нью-Йорке состоится встреча Трампа и Зеленского. Среди прочего, лидеры планируют обсудить условия энергетического перемирия между Украиной и Россией.

РБК-Украина также писало, что Владимир Зеленский уже прибыл в Нью-Йорк, где сегодня на полях Генеральной ассамблеи ООН должен встретиться с Дональдом Трампом.

О том, каковы главные ожидания от встречи Зеленского и Трампа в Нью-Йорке, в комментарии РБК-Украина рассказал исполнительный директор центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

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