Трамп в ООН раскрыл свое послание Путину по Украине
Американский президент Дональд Трамп прибыл на 81-ю сессию Генассамблеи ООН и обратился к российскому диктатору.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report.
Трамп прибыл на Генассамблею ООН, где он должен выступить с речью.
Один из журналист спросил у президента США, каково его обращение к российскому диктатору Владимиру Путину.
"Остановите войну", - коротко ответил Трамп.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с Дональдом Трампом в Нью-Йорке хочет обсудить введение энергетического и морского перемирия.
Кроме того, государственный секретарь США Марк Рубио сообщил, что вечером 22 сентября в Нью-Йорке состоится встреча Трампа и Зеленского. Среди прочего, лидеры планируют обсудить условия энергетического перемирия между Украиной и Россией.
РБК-Украина также писало, что Владимир Зеленский уже прибыл в Нью-Йорк, где сегодня на полях Генеральной ассамблеи ООН должен встретиться с Дональдом Трампом.
О том, каковы главные ожидания от встречи Зеленского и Трампа в Нью-Йорке, в комментарии РБК-Украина рассказал исполнительный директор центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.