Трамп в ООН раскрыл свое послание Путину по Украине

Американский президент Дональд Трамп прибыл на 81-ю сессию Генассамблеи ООН и обратился к российскому диктатору.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report .

Трамп прибыл на Генассамблею ООН, где он должен выступить с речью.

Один из журналист спросил у президента США, каково его обращение к российскому диктатору Владимиру Путину.

"Остановите войну", - коротко ответил Трамп.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с Дональдом Трампом в Нью-Йорке хочет обсудить введение энергетического и морского перемирия.

Кроме того, государственный секретарь США Марк Рубио сообщил, что вечером 22 сентября в Нью-Йорке состоится встреча Трампа и Зеленского. Среди прочего, лидеры планируют обсудить условия энергетического перемирия между Украиной и Россией.