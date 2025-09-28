UA

Трамп представив план завершення війни в Газі: стали відомі ключові пункти

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

США обіцяють зупинити анексію Західного берега Ізраїлем та контролювати виконання домовленостей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Al Hadath.

Згідно з документом план президента США Дональда Трампа також передбачає:

  • Припинення вогню та звільнення заручників: негайне припинення бойових дій, звільнення заручників протягом 48 годин.
  • Роззброєння ХАМАС: знищення наступальної зброї; амністія для бойовиків, які відмовляться від насильства; безпечний виїзд за кордон для інших.
  • Гуманітарна допомога та відновлення: очолювані США зусилля з відбудови інфраструктури, лікарень і житла; розподіл допомоги під контролем ООН та інших нейтральних структур.
  • Тимчасове управління: управління Газою здійснюватимуть "кваліфіковані палестинці" під міжнародним наглядом до проведення реформ Палестинської автономії.
  • Міжнародні сили безпеки: арабські та міжнародні війська забезпечуватимуть безпеку Гази, поки Ізраїль поступово відводитиме свої війська.
  • Обмін полоненими: Ізраїль звільнить палестинських в’язнів після звільнення заручників.
  • Шлях до палестинської державності: майбутні переговори можуть розглядати питання створення палестинської держави, але лише після реформ та відновлення.

Раніше видання Politico вже повідомляло, що під час зустрічі з лідерами арабських країн Трамп начебто пообіцяв не дозволити Ізраїлю анексувати Західний берег річки Йордан.

Нещодавно Трамп анонсував "ефективні" переговори до підписання фінальної мирної угоди із завершення війни у Секторі Газа.

Нагадаємо, спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф анонсував прорив у переговорах щодо завершення війни в Секторі Газа.

