Трамп представил план завершения войны в Газе: стали известны ключевые пункты

США обещают остановить аннексию Западного берега Израилем и контролировать выполнение договоренностей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Al Hadath.
Согласно документу план президента США Дональда Трампа также предусматривает:
Ранее издание Politico уже сообщало, что во время встречи с лидерами арабских стран Трамп якобы пообещал не позволить Израилю аннексировать Западный берег реки Иордан.
Недавно Трамп анонсировал "эффективные" переговоры до подписания финального мирного соглашения по завершению войны в Секторе Газа.
Напомним, спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф анонсировал прорыв в переговорах по завершению войны в Секторе Газа.