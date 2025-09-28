RU

Трамп представил план завершения войны в Газе: стали известны ключевые пункты

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

США обещают остановить аннексию Западного берега Израилем и контролировать выполнение договоренностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Al Hadath.

Согласно документу план президента США Дональда Трампа также предусматривает:

  • Прекращениеогня и освобождение заложников: немедленное прекращение боевых действий, освобождение заложников в течение 48 часов.
  • Разоружение ХАМАС: уничтожение наступательного оружия; амнистия для боевиков, которые откажутся от насилия; безопасный выезд за границу для других.
  • Гуманитарная помощь и восстановление: возглавляемые США усилия по восстановлению инфраструктуры, больниц и жилья; распределение помощи под контролем ООН и других нейтральных структур.
  • Временное управление: управление Газой будут осуществлять "квалифицированные палестинцы" под международным наблюдением до проведения реформ Палестинской автономии.
  • Международные силы безопасности: арабские и международные войска будут обеспечивать безопасность Газы, пока Израиль постепенно будет отводить свои войска.
  • Обмен пленными: Израиль освободит палестинских заключенных после освобождения заложников.
  • Путь к палестинской государственности: будущие переговоры могут рассматривать вопрос создания палестинского государства, но только после реформ и восстановления.

 

Ранее издание Politico уже сообщало, что во время встречи с лидерами арабских стран Трамп якобы пообещал не позволить Израилю аннексировать Западный берег реки Иордан.

Недавно Трамп анонсировал "эффективные" переговоры до подписания финального мирного соглашения по завершению войны в Секторе Газа.

Напомним, спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф анонсировал прорыв в переговорах по завершению войны в Секторе Газа.

