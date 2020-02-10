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Трамп предложит существенное сокращение внешней помощи США, - Reuters

Новости » Политика     10.02.2020 - 09:53
Трамп предложит существенное сокращение внешней помощи США, - Reuters
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп хочет сократить иностранную помощь на 21%

Президент США Дональд Трамп предложит сократить внешнюю помощь страны в бюджете на 2021 финансовый год. Об этом сообщает Reuters.

Трамп хочет сократить иностранную помощь на 21% в предложении, которое предусматривает 44,1 млрд долларов в будущем финансовом году по сравнению с 55,7 млрд долларов в 2020 финансовом году. Вместе с тем, американский президент хочет увеличить финансирование американской Международной Финансовой Корпорации развития (DFC) до 700 млн долларов в сравнении со 150 млн долларов в предыдущем году.

Как отмечается, объем помощи Украине останется на уровне 2020 года.

Напомним, ранее Сенат США одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 год на 738 миллиардов долларов, который включает выделение 300 млн долларов военной помощи Украине.

РБК-Украина писало, что президент США Дональд Трамп выразил удивление по поводу отсутствия надлежащей помощи Украине от стран Евросоюза. По его словам, страны Евросоюза получают большую выгоду от помощи Украине.

Ранее РБК-Украина писало, что Конгресс США включил в оборонный бюджет на 2020 год санкции против двух российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

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