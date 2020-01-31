США сохранят объем военной помощи Украине в 2021 году

Иллюстративное фото (twitter.com/poroshenko)

Ранее предлагалось сократить помощь до 20 млн долларов

Белый дом в своей бюджетной заявке на 2021 год намерен сохранить нынешний уровень финансирования программ военной помощи Украине по линии Госдепартамента и Пентагона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Отмечается, что в двух последних бюджетных заявках администрация президента США Дональда Трампа предлагала сократить военную помощь Киеву по линии Госдепартамента до 20 млн долларов.

Однако оба раза Конгресс отвергал это предложение и выделял Украине 115 млн долларов в рамках программы так называемого иностранного военного финансирования.

Согласно источникам The Washington Post, в нынешнем году американское правительство первоначально тоже хотело сократить расходы на военную помощь Украине по этой линии до 20 млн долларов, однако позднее отказалось от этой идеи.

Теперь власти США намерены сразу запросить 115 млн долларов на программу иностранного военного финансирования Госдепартамента и 250 млн долларов по линии Пентагона.

Такой шаг может объясняться тем, что республиканская администрация опасается привлекать внимание к вопросу помощи Украине на фоне инициированного демократами в Палате представителей Конгресса процесса импичмента Трампа.

Ранее Сенат США одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 год на 738 миллиардов долларов, который включает выделение 300 млн долларов военной помощи Украине.

РБК-Украина писало, что президент США Дональд Трамп выразил недоумение по поводу отсутствия должной помощи Украине от стран Евросоюза. По его словам, страны Евросоюза получают большую выгоду от помощи Украине.