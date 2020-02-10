Трамп запропонує суттєве скорочення зовнішньої допомоги США, - Reuters

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп хоче скоротити іноземну допомогу на 21%

Президент США Дональд Трамп запропонує скоротити зовнішню допомогу країни у бюджеті на 2021 фінансовий рік. Про це повідомляє Reuters.

Трамп хоче скоротити іноземну допомогу на 21% в пропозиції, яка передбачає 44,1 млрд доларів в майбутньому фінансовому році в порівнянні з 55,7 млрд доларів у 2020 фінансовому році. Разом з тим, американський президент хоче збільшити фінансування американської Міжнародної Фінансової Корпорації розвитку (DFC) до 700 млн доларів у порівнянні зі 150 млн доларів у попередньому році.

Як зазначається, обсяг допомоги Україні залишиться на рівні 2020 року.

Нагадаємо, раніше Сенат США схвалив законопроект про оборонний бюджет на 2020 рік на 738 мільярдів доларів, який включає виділення 300 млн доларів військової допомоги Україні.

РБК-Україна писало, що президент США Дональд Трамп висловив здивування з приводу відсутності належної допомоги Україні від країн Євросоюзу. За його словами, країни Євросоюзу отримують більшу вигоду від допомоги Україні.

Раніше РБК-Україна писало, що Конгрес США включив в оборонний бюджет на 2020 рік санкції проти двох російських газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік".