ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Трамп предложил Си Цзиньпину встретиться с демонстрантами в Гонконге

Новости » Политика    16.08.2019 - 00:52
Трамп предложил Си Цзиньпину встретиться с демонстрантами в Гонконге
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Он считает, что встреча могла бы решить проблему

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидеру КНР Си Цзиньпин необходимо лично встретиться с протестующими в Гонконге. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

Президент США утверждает, что такая встреча могла бы положить конец массовым протестам в Гонконге.

"Если бы президент Си лично встретился с протестующими, наступил бы счастливый и просвещенный конец проблемы Гонконга. Я не сомневаюсь!", - написал Трамп.

Он также напомнил о своем твитте, опубликованом 14 августа, в котором написал "личная встреча?". Это заявление восприняли как предложение Си Цзиньпину провести переговоры с президентом США по ситуации в Гонконге. Скорее всего, Трамп предлагал личную встречу с демонстрантами, как решение проблеммы.

"Я очень хорошо знаю президента Си. Он великий лидер, который очень уважает своих людей. Он также хороший человек в "трудном деле". У меня нет сомневаюсь, что если президент Си захочет быстро и гуманно решить проблему Гонконга, он сможет это сделать. Личная встреча?", - написал Трамп.

Трамп предложил Си Цзиньпину встретиться с демонстрантами в ГонконгеРанее Трамп заявил, что по данным разведки США Китай стягивает войска к границе с Гонконгом, в то же время президент призвал не паниковать и сохранять спокойствие, заверив, что все будут в безопасности.

РБК-Украина писало, что администрация Международного аэропорта Гонконга получила судебный ордер, позволяющий выдворить демонстрантов из терминала.

Китай стягивает войска из-за протестов в Гонконге США призвали Китай и протестующих в Гонконге воздержаться от насилия
Новости Украины Дональд ТрампСи ЦзиньпиньГонконг
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь