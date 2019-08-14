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Аэропорт Гонконга получил судебный ордер, позволяющий выдворять демонстрантов

Новости » Общество    14.08.2019 - 05:07
Аэропорт Гонконга получил судебный ордер, позволяющий выдворять демонстрантов
Фото: аэропорт Гонконга (Felix Wong)

Ордер вступит в силу, когда будет вывешен в публичном месте в аэропорту

Администрация Международного аэропорта Гонконга получила судебный ордер, позволяющий выдворить демонстрантов из терминала, где второй день подряд из-за протестов отменяют авиарейсы. Об этом сообщает South China Morning Post.

Отмечается, что ордер на разгон демонстрантов из территории аэропорта был получен вечером во вторник. На данный момент еще нет информации о том, какие именно действия он позволяет предпринимать в отношении протестующих, чтобы вывести их из здания. Ожидается, что ордер вступит в силу, когда будет вывешен в публичном месте в аэропорту.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что по данным разведки США Китай стягивает войска к границе с Гонконгом.

РБК-Украина сообщало, что аэропорт Гонконга второй день подряд отменяет все авиарейсы из-за массовой сидячей акции протеста, которую проводят на территории аэропорта. Учасники акции заявляли, что чуствуют себя безопасно на территории аэропорта. 13 августа там произошли первые столкновения с правохронителями.

Отметим, что митинги начались в Гонконге три месяца назад, после того как протест против законопроекта об экстрадиции, который позволил бы отправлять людей на материковый Китай для суда, был жестко разогнан полицией. Акции протеста перерастают в столкновения с полицией. Гонконгцы уже добились от городской администрации отмену закона об экстрадиции правонарушителей в распоряжение центральных органов Китая.

В Гонконге на протестах задержаны около 150 человек В Гонконгском аэропорту из-за протестов отменены более 100 рейсов
Новости Украины протестаэропортГонконг
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