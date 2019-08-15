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Трамп предложил Цзиньпину обсудить протесты в Гонконге

Новости » Политика    15.08.2019 - 06:33
Трамп предложил Цзиньпину обсудить протесты в Гонконге
Фото: Си Цзиньпин и Дональд Трамп (из открытых источников)

Президент США не сомневается в желании Цзиньпина быстро и гуманно решить гонконгскую проблему

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предложил председателю Китайской народной республики Си Цзиньпину встретиться и обсудить ситуацию с протестами в Гонконге. Об этом сообщил сам американский лидер, передает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы США.

Трамп подчеркнул, что не сомневается в том, что Цзиньпин хочет быстро и гуманно решить гонконгскую проблему.

"Я знаю президента Китая Си очень хорошо. Он прекрасный лидер, который очень уважает свой народ. Он также хорош в "жестком деле". У меня нет ни малейших сомнений, что если президент Си хочет быстро и гуманно решить гонконгскую проблему, то он может это сделать. Личная встреча?» - написал Трамп.

Ранее Соединенные Штаты Америки обратились к Китаю и участникам протестов в Гонконге с призывом воздержаться от насилия, а также заявили, что "глубоко озабочены информацией о перемещении китайских войск возле Гонконга".

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что по данным разведки США Китай стягивает войска к границе с Гонконгом, в то же время президент призвал не паниковать и сохранять спокойствие, заверив, что все будут в безопасности.

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Новости Украины Си ЦзиньпиньДональд ТрампГонконг
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