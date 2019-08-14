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Разведка США зафиксировала войска на границе с Гонконгом, - Трамп

Новости » Происшествия    14.08.2019 - 00:13
Разведка США зафиксировала войска на границе с Гонконгом, - Трамп
Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Правительство КНР перебрасывает войска на границу

Президент США Дональд Трамп заявил, что по данным разведки США Китай стягивает войска к границе с Гонконгом. Об этом он сообщил в Twitter.

В то же время, Трамп призвал не паниковать и сохранять спокойствие. Он заверил, что все будут в безопасности.

"Наша разведка сообщила, что правительство КНР перебрасывает войска к границе с Гонконгом", - написал глава Белого дома.

Разведка США зафиксировала войска на границе с Гонконгом, - ТрампКроме того, он распространил сообщение исполнительного директора Iniciativa Liberal Александра Краусса, который ранее опубликовал видео с длинной колонной военных грузовиков на границе.

"Видео из Шэньчжэня на границе с Гонконгом, которое вызывает беспокойство. Случится что-то очень плохое", - говорится в подписи к видео.

Ранее сообщалось, что аэропорт Гонконга второй день подряд отменяет все авиарейсы из-за массовой сидячей акции протеста, которую проводят на территории аэропорта.

РБК-Украина писало, что Министерство иностранных дел Украины призвало граждан Украины не участвовать в акциях протеста, которые происходят в Гонконге.

Отметим, что митинги начались в Гонконге три месяца назад, после того как протест против законопроекта об экстрадиции, который позволил бы отправлять людей на материковый Китай для суда, был жестко разогнан полицией. Акции протеста перерастают в столкновения с полицией. Гонконгцы уже добились от городской администрации отмену закона об экстрадиции правонарушителей в распоряжение центральных органов Китая.

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