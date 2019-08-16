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Трамп запропонував Сі Цзіньпіну зустрітися з демонстрантами в Гонконзі

Новини » Політика    16.08.2019 - 00:52
Трамп запропонував Сі Цзіньпіну зустрітися з демонстрантами в Гонконзі
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Він вважає, що зустріч могла б вирішити проблему

Президент США Дональд Трамп заявив, що лідеру КНР Сі Цзіньпін необхідно особисто зустрітися з протестувальниками Гонконге. Про це Трамп написав у своєму Twitter.

Президент США стверджує, що така зустріч могла б покласти край масовим протестам в Гонконзі.

"Якщо б президент Сі особисто зустрівся з протестувальниками, настав би щасливий і освічений кінець проблеми Гонконгу. Я не сумніваюся!", - написав Трамп.

Він також нагадав про свій твіт, опублікований 14 серпня, в якому написав "особиста зустріч?". Цю заяву сприйняли як пропозицію Сі Цзіньпіну провести переговори з президентом США щодо ситуації в Гонконзі. Швидше за все, Трамп пропонував особисту зустріч з демонстрантами, як рішення проблеми.

"Я дуже добре знаю президента Сі. Він великий лідер, який дуже поважає своїх людей. Він також хороший чоловік у "важкій справі". У мене немає сумнівів, що якщо президент Сі захоче швидко і гуманно вирішити проблему Гонконгу, він зможе це зробити. Особиста зустріч?", - написав Трамп.

Трамп запропонував Сі Цзіньпіну зустрітися з демонстрантами в ГонконзіРаніше Трамп заявив, що за даними розвідки США Китай стягує війська до кордону з Гонконгом, в той же час президент закликав не панікувати та зберігати спокій, запевнивши, що всі будуть в безпеці.

РБК-Україна писало, що адміністрація Міжнародного аеропорту Гонконг отримала судовий ордер, що дозволяє видворити демонстрантів з терміналу.

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Новини України Дональд ТрампСи ЦзиньпиньГонконг
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