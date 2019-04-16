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Трамп запропонував допомогу у відновленні Собору після пожежі

Новини » Політика    16.04.2019 - 23:34
Трамп запропонував допомогу у відновленні Собору після пожежі
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/thejointstaff)

Трамп і Макрон провели телефонні переговори

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп запропонував президенту Франції Еммануелю Макрону допомогу у відновленні після пожежі Собору Богоматері в Парижі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.

Так, Трамп заявив про підтримку французів і всієї країни.

"Ми підтримуємо Францію сьогодні і пропонуємо свою допомогу у відновленні цього незамінного символу західної цивілізації. Vive la France! (Хай живе Франція!)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора горів Собор Паризької Богоматері. В результаті пожежі обвалилися дах і шпиль. Сама будівля сильно постраждала. За даними французьких ЗМІ, вдалося врятувати тільки 30% предметів мистецтва. Зокрема, Терновий вінець Ісуса Христа. Разом з іншими представляють цінність реліквіями і предметами він тимчасово розміщений в мерії Парижа. Не постраждали 16 мідних статуй.

Додамо, до гасіння вогню було залучено 400 пожежників. Як повідомлялося, у пожежі постраждали двоє поліцейських і один пожежний.

Макрон заявив, що собор Богоматері в Парижі буде відновлений. Вже на відновлення Нотр-Дам де Парі зібрали понад 700 млн євро.

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