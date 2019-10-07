Трамп предложил объявить импичмент Пелоси

Президент США Дональд Трамп предложил начать процедуру импичмента в отношении спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Об это Трамп написал в Twitter.

Отметим, ранее Пелоси объявила о начале этой процедуры в отношении Трампа.



По мнению Трампа, Пелоси знала о лжи и мошенничестве руководителя комитета по разведке Адама Шиффа, причастного к разглашению информации о разговоре американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп обвинил Пелоси в совершении особо тяжкого преступления, правонарушениях и "даже в измене".



"По моему мнению, это значит, что им и тем, кто злонамеренно вступал с ними в сговор, должен быть немедленно объявлен импичмент", - заявил Трамп.

Напомним, ранее Трамп сказал друзьям и союзникам, что обеспокоен тем, что импичмент "оставит пятна" в его биографии.

один из основных кандидатов в президенты США от Демократов Джо Байден отметил, что даст Конгрессу возможность делать свою работу с процедурой импичмента действующего президента.