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Байден подчеркнул, что даст Конгрессу возможность провести импичмент Трампа

Новости » Политика    03.10.2019 - 21:17
Байден подчеркнул, что даст Конгрессу возможность провести импичмент Трампа
Фото: Джо Байден (facebook.com/joebiden)

Байден утверждает, что не будет сдаваться и не будет отвлекаться на ложь

Один из основных кандидатов в президенты США от Демократов Джо Байден отметил, что даст Конгрессу возможность делать свою работу с процедурой импичмента действующего президента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на USA Today.

Сообщается, что Байден ответил действующему президенту Дональду Трампу на обвинения против него и его сына Хантера.

"Позвольте мне четко заявить Трампу, его головорезам и тем, кто совершает нападения на меня. Я никуда не иду. Вы меня не уничтожите, и вы не уничтожите мою семью. Мне безразлично сколько денег вы тратите на эти грязные атаки", - сказал Байден.

Также он добавил, что не будет сдаваться и не будет отвлекаться на ложь, грязные упреки, искажение информации и оскорбления со стороны Трампа.

Напомним, Трамп заявил, что Украине следует провести расследование" по делу сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. По словам американского лидера, он бы порекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому начать расследование.

Как сообщало РБК-Украина, президенту США объявили о начале импичмента через телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Демократы обвиняют Трампа в давлении на украинского президента для расследования деятельности газовой компании Burisma в Украине, в совет директоров которой входил Хантер Байден.

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