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Трамп обеспокоен возможным импичментом

Новости » В мире    07.10.2019 - 10:55
Трамп обеспокоен возможным импичментом
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Он не хочет войти в историю как президент, которому объявили импичмент

Президент США Дональд Трамп сказал друзьям и союзникам, что обеспокоен тем, что импичмент "оставит пятна" в его биографии. Об этом сообщает РБК-Укриана со ссылкой на издание Axios.

Как отмечается, в телефонном разговоре с республиканцами Трамп объяснил, почему он не хочет импичмента.

"Импичмент является плохой вещью в вашем резюме. Вы бы не захотели, чтобы это было в вашей биографии", - сказал Трамп в разговоре, о котором проинформировали два источника, знакомые с содержанием этого звонка.

Тем не менее, Трамп считает, что импичмент поможет ему переизбраться на второй срок в 2020 году, но не хочет, чтобы в книгах по истории о нем писали как о президенте, которому объявили импичмент.

Напомним, 25 июля состоялся телефонный разговор между американским президентом и его коллегой Владмиром Зеленским. В разговоре Трамп якобы настаивал на том, чтобы украинская власть начала расследование по делу семьи Байденов и деятельности компании Burisma в Украине. Джо Байден является главным конкурентом Трампа на грядущих президентских выборых в США. Демократы расценили действия Трампа как призыв к вмешательству в выборы и объявили о начале процедуры импичмента президента США.

Также РБК-Украина сообщало, что Зеленскому обещали встречу с Трампом в обмен на расследование против Байдена.

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