Трамп запропонував оголосити імпічмент Пелосі

Президент США Дональд Трамп запропонував розпочати процедуру імпічменту щодо спікера палати представників Ненсі Пелосі. Про це Трамп написав Twitter.

Зазначимо, раніше Пелосі оголосила про початок цієї процедури щодо Трампа.



На думку Трампа, Пелосі знала про брехню і шахрайство керівника комітету з розвідки Адама Шиффа, причетного до розголошення інформації про розмову американського лідера з президентом України Володимиром Зеленським. Трамп звинуватив Пелосі у вчиненні особливо тяжкого злочину, правопорушенні і "навіть у зраді".



"На мою думку, це означає, що їм і тим, хто зловмисно вступав з ними у змову, потрібно негайно оголосити імпічмент", - заявив Трамп.

Нагадаємо, раніше Трамп сказав друзям і союзникам, що стурбований тим, що імпічмент "залишить плями" в біографії.

один з основних кандидатів у президенти США від Демократів Джо Байден зазначив, що дасть Конгресу можливість робити свою роботу з процедурою імпічменту чинного президента.