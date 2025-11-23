Трамп прагне миру між Росією та Україною і підштовхує до цього сторони, - сенатор Грем
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем упевнений, що президент США Дональд Трамп підштовхне до миру Росію та Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Грема в соцмережі Х.
За словами Грема, президент Трамп, прагнучи миру у війні між Росією та Україною, зробить це, підштовхуючи обидві сторони.
"Він забезпечить, щоб Україна була вільною, суверенною державою з потужною здатністю захищатися від майбутньої агресії. Занадто багато було принесено в жертву, щоб будь-які переговори призвели до іншого результату", - висловився він.
Ліндсі Грем зауважив, що за завершенням цієї війни пильно стежать, і це не може спонукати інших до майбутньої агресії.
Також він ще раз нагадав, що українські діти, викрадені путінською Росією, повинні бути безпечно повернуті додому.
Ініціативи Ліндсі Грема
Раніше сенатор-республіканець Ліндсі Грем пригрозив, що якщо Росія не поверне викрадених українських дітей, він просуватиме законопроект про визнання РФ державою-спонсором тероризму. Він назвав викрадення Росією українських дітей "мерзенним і варварським злочином".
Також Ліндсі Грем є співавтором законопроєкту про введення 500% мит на імпорт у США товарів з країн, що купують російські нафту, нафтопродукти, природний газ або уран. Документ передбачає як первинні, так і вторинні санкції проти Росії та осіб, які підтримують агресію Кремля проти України.
Документ покликаний послабити економіку Росії та схилити російського диктатора Володимира Путіна до переговорів про завершення війни в Україні.