ua en ru
Вс, 23 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Трамп стремится к миру между Россией и Украиной и подталкивает к этому стороны, - Грэм

США, Воскресенье 23 ноября 2025 03:23
UA EN RU
Трамп стремится к миру между Россией и Украиной и подталкивает к этому стороны, - Грэм Фото: сенатор-республиканец Линдси Грэм (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Сенатор-республиканец Линдси Грэм уверен, что президент США Дональд Трамп подтолкнет к миру Россию и Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Грэма в соцсети Х.

По словам Грэма, президент Трамп, стремясь к миру в войне между Россией и Украиной, сделает это, подталкивая обе стороны.

"Он обеспечит, чтобы Украина была свободным, суверенным государством с мощной способностью защищаться от будущей агрессии. Слишком много было принесено в жертву, чтобы любые переговоры привели к другому результату", - высказался он.

Линдси Грэм заметил, что за завершением этой войны пристально следят, и это не может побудить других к будущей агрессии.

Также он еще раз напомнил, что украинские дети, похищенные путинской Россией, должны быть безопасно возвращены домой.

Инициативы Линдси Грэма

Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм пригрозил, что если Россия не вернет похищенных украинских детей, он будет продвигать законопроект о признании РФ государством-спонсором терроризма. Он назвал похищение Россией украинских детей "мерзким и варварским преступлением".

Также Линдси Грэм является соавтором законопроекта о введении 500% пошлин на импорт в США товаров из стран, покупающих российские нефть, нефтепродукты, природный газ или уран. Документ предусматривает как первичные, так и вторичные санкции против России и лиц, поддерживающих агрессию Кремля против Украины.

Документ призван ослабить экономику России и склонить российского диктатора Владимира Путина к переговорам о завершении войны в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине мирный план США
Новости
Зеленский о переговорах в Швейцарии: наша делегация знает, как защищать интересы Украины
Зеленский о переговорах в Швейцарии: наша делегация знает, как защищать интересы Украины
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте