Трамп стремится к миру между Россией и Украиной и подталкивает к этому стороны, - Грэм

Сенатор-республиканец Линдси Грэм уверен, что президент США Дональд Трамп подтолкнет к миру Россию и Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Грэма в соцсети Х .

По словам Грэма, президент Трамп, стремясь к миру в войне между Россией и Украиной, сделает это, подталкивая обе стороны.

"Он обеспечит, чтобы Украина была свободным, суверенным государством с мощной способностью защищаться от будущей агрессии. Слишком много было принесено в жертву, чтобы любые переговоры привели к другому результату", - высказался он.

Линдси Грэм заметил, что за завершением этой войны пристально следят, и это не может побудить других к будущей агрессии.

Также он еще раз напомнил, что украинские дети, похищенные путинской Россией, должны быть безопасно возвращены домой.