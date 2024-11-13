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Трамп пожартував, що може балотуватися на третій термін

Вашингтон, Середа 13 листопада 2024 21:12
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Трамп пожартував, що може балотуватися на третій термін Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Обраний президент США Дональд Трамп виступив у Палаті представників США. Він жартівливо згадав про балотування на третій термін.

Як повідомляє РБК-Україна, заяву Трампа наводить ABC News.

"Підозрюю, я більше не балотуватимуся, якщо ви не зробите щось інше, якщо тільки не скажете, що "він настільки хороший, що нам доведеться щось вигадати", - зазначив Трамп.

Варто зауважити, що 22 поправка в Конституцію США категорично забороняють балотуватися на третій термін. І скасувати чи обійти цю поправку на практиці Трампу буде неможливо.

Перемога Трампа на виборах

Нагадаємо, минулого тижня Дональд Трамп зміг з великим відривом перемогти на президентських виборах. Його опонент Камала Гарріс набрала на кілька мільйонів менше голосів.

Очікується, що інавгурація Трампа пройде 20 січня 2025 року. До цього президентом залишається Джо Байден.

До речі, сьогодні Трамп та Байден зустрілися у Білому домі. Вони обговорили передачу мирної передачі влади.

Це буде вже другий термін Трампа. Вперше він став президентом у 2017 році. У 2020 році він програв на виборах Джо Байдену.

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