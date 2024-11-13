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Трамп пошутил, что может баллотироваться на третий срок

Вашингтон, Среда 13 ноября 2024 21:12
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Трамп пошутил, что может баллотироваться на третий срок Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Избранный президент США Дональд Трамп выступил в Палате представителей США. Он шутливо упомянул о баллотировании на третий срок.

Как сообщает РБК-Украина, заявление Трампа приводит ABC News.

"Подозреваю, я больше не буду баллотироваться, если вы не сделаете что-нибудь другое, если только не скажете, что "он настолько хорош, что нам придется что-то придумать", - отметил Трамп.

Стоит заметить, что 22 поправка к Конституции США категорически запрещает баллотироваться на третий срок. И отменить или обойти эту поправку на практике Трампу будет невозможно.

Победа Трампа на выборах

Напомним, на прошлой неделе Дональд Трамп смог с большим отрывом победить на президентских выборах. Его оппонент Камала Харрис набрала на несколько миллионов меньше голосов.

Ожидается, что инаугурация Трампа пройдет 20 января 2025 года. До этого президентом остается Джо Байден.

К слову, сегодня Трамп и Байден встретились в Белом доме. Они обсудили передачу мирную передачу власти.

Это будет уже второй срок Трампа. Впервые он стал президентом в 2017 году. В 2020 году он проиграл на выборах Джо Байдену.

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