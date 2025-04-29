Трамп пожартував, що хотів би стати новим Папою Римським

"Я хотів би бути Папою. Це був би мій головний вибір", - заявив він, відповідаючи на питання про те, хто за його думкою стане новим Папою Римським.

Далі він сказав, що не має уподобань щодо того, хто має стати новим понтифіком, але припустив, що Тімоті Долан, архієпископ Нью-Йорка, міг би стати хорошим вибором.

"Я не знаю. У мене немає переваг. Але я повинен сказати, що у нас є кардинал із містечка під назвою Нью-Йорк, який дуже хороший, тож подивимося, що станеться", - додав американський президент.