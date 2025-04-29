Трамп пошутил, что хотел бы стать новым Папой Римским

"Я хотел бы быть Папой. Это был бы мой главный выбор", - заявил он, отвечая на вопрос о том, кто по его мнению станет новым Папой Римским.

Далее он сказал, что не имеет предпочтений относительно того, кто должен стать новым понтификом, но предположил, что Тимоти Долан, архиепископ Нью-Йорка, мог бы стать хорошим выбором.

"Я не знаю. У меня нет предпочтений. Но я должен сказать, что у нас есть кардинал из городка под названием Нью-Йорк, который очень хорош, так что посмотрим, что произойдет", - добавил американский президент.