Трамп пожартував, що хотів би стати новим Папою Римським

Президент США Дональд Трамп жартома заявив, що хотів би стати новим Папою Римським. Водночас він не має уподобань щодо того, хто має стати новим понтифіком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву американського президента під час спілкування з журналістами.

"Я хотів би бути Папою. Це був би мій головний вибір", - заявив він, відповідаючи на питання про те, хто за його думкою стане новим Папою Римським.

Далі він сказав, що не має уподобань щодо того, хто має стати новим понтифіком, але припустив, що Тімоті Долан, архієпископ Нью-Йорка, міг би стати хорошим вибором.

"Я не знаю. У мене немає переваг. Але я повинен сказати, що у нас є кардинал із містечка під назвою Нью-Йорк, який дуже хороший, тож подивимося, що станеться", - додав американський президент.