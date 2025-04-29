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Трамп пожартував, що хотів би стати новим Папою Римським

Вівторок 29 квітня 2025 22:52
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Трамп пожартував, що хотів би стати новим Папою Римським Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент США Дональд Трамп жартома заявив, що хотів би стати новим Папою Римським. Водночас він не має уподобань щодо того, хто має стати новим понтифіком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву американського президента під час спілкування з журналістами.

"Я хотів би бути Папою. Це був би мій головний вибір", - заявив він, відповідаючи на питання про те, хто за його думкою стане новим Папою Римським.

Далі він сказав, що не має уподобань щодо того, хто має стати новим понтифіком, але припустив, що Тімоті Долан, архієпископ Нью-Йорка, міг би стати хорошим вибором.

"Я не знаю. У мене немає переваг. Але я повинен сказати, що у нас є кардинал із містечка під назвою Нью-Йорк, який дуже хороший, тож подивимося, що станеться", - додав американський президент.

Смерть Папи Франциска

Нагадаємо, Папа Римський Франциск пішов з життя 21 квітня. Причиною смерті Франциска став інсульт.

26 квітня у Ватикані попрощалися з Папою Франциском і поховали у базиліці Санта Марія Маджоре у Римі. Похорон понтифіка відвідали близько 400 тисяч людей.

Детальніше про те, як світ прощався з Папою Франциском - за посиланням.

Як повідомили у Ватикані, кардинали Римо-католицької церкви розпочнуть конклав для обрання нового Папи 7 травня.

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