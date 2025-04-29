Трамп пошутил, что хотел бы стать новым Папой Римским
Президент США Дональд Трамп в шутку заявил, что хотел бы стать новым Папой Римским. В то же время он не имеет предпочтений относительно того, кто должен стать новым понтификом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление американского президента во время общения с журналистами.
"Я хотел бы быть Папой. Это был бы мой главный выбор", - заявил он, отвечая на вопрос о том, кто по его мнению станет новым Папой Римским.
Далее он сказал, что не имеет предпочтений относительно того, кто должен стать новым понтификом, но предположил, что Тимоти Долан, архиепископ Нью-Йорка, мог бы стать хорошим выбором.
"Я не знаю. У меня нет предпочтений. Но я должен сказать, что у нас есть кардинал из городка под названием Нью-Йорк, который очень хорош, так что посмотрим, что произойдет", - добавил американский президент.
Смерть Папы Франциска
Напомним, Папа Римский Франциск ушел из жизни 21 апреля. Причиной смерти Франциска стал инсульт.
26 апреля в Ватикане попрощались с Папой Франциском и похоронили в базилике Санта Мария Маджоре в Риме. Похороны понтифика посетили около 400 тысяч человек.
Подробнее о том, как мир прощался с Папой Франциском - по ссылке.
Как сообщили в Ватикане, кардиналы Римско-католической церкви начнут конклав для избрания нового Папы 7 мая.
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