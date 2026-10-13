Трамп пояснив ситуацію з наданням розвідданих Україні

Президент США Дональд Трамп пролив світло на надання розвідувальних даних США Україні. Його відповідь була однозначною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа перед його вилітом з Білого дому на мітинг MAGA в Алясці, передає Magno News в Х.
На запитання журналіста - чи перестали США ділитися розвідувальними даними з Україною - Трамп дав чітку відповідь.
"Ні, не перестали. Ми допомагаємо їм", - уточнив президент США.
Раніше РБК-Україна писало, що прессекретарка Білого дому Кеті Захарія не змогла чітко відповісти, чи надають США розвіддані Україні.
Крім того, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що попри напруженість у відносинах із Вашингтоном, обмін розвідувальною інформацією між Україною та США триває.
Також повідомлялося, що чиновники США пояснили відсутність попередження про пуски російської балістики по Києву вчора, 12 жовтня, "поганою погодою". У Києві це не вважають достатньою причиною, кажуть джерела.