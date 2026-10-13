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Трамп пояснив ситуацію з наданням розвідданих Україні

19:09 13.10.2026 Вт
1 хв
aimg Олена Бджола
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп пролив світло на надання розвідувальних даних США Україні. Його відповідь була однозначною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа перед його вилітом з Білого дому на мітинг MAGA в Алясці, передає Magno News в Х.

Трамп сказав "так"

На запитання журналіста - чи перестали США ділитися розвідувальними даними з Україною - Трамп дав чітку відповідь.

"Ні, не перестали. Ми допомагаємо їм", - уточнив президент США.

Раніше РБК-Україна писало, що прессекретарка Білого дому Кеті Захарія не змогла чітко відповісти, чи надають США розвіддані Україні.

Крім того, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що попри напруженість у відносинах із Вашингтоном, обмін розвідувальною інформацією між Україною та США триває.

Також повідомлялося, що чиновники США пояснили відсутність попередження про пуски російської балістики по Києву вчора, 12 жовтня, "поганою погодою". У Києві це не вважають достатньою причиною, кажуть джерела.

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Сполучені Штати АмерикиУкраїнаДональд Трамп