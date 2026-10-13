Трамп пояснив ситуацію з наданням розвідданих Україні

Трамп сказав "так"

На запитання журналіста - чи перестали США ділитися розвідувальними даними з Україною - Трамп дав чітку відповідь.

"Ні, не перестали. Ми допомагаємо їм", - уточнив президент США.

Раніше РБК-Україна писало, що прессекретарка Білого дому Кеті Захарія не змогла чітко відповісти, чи надають США розвіддані Україні.

Крім того, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що попри напруженість у відносинах із Вашингтоном, обмін розвідувальною інформацією між Україною та США триває.