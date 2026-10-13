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США не попередили Київ про вчорашній удар балістикою через погану погоду, - ЗМІ

19:00 13.10.2026 Вт
2 хв
aimg Іван Носальський
США не попередили Київ про вчорашній удар балістикою через погану погоду, - ЗМІ Ілюстративне фото: РФ вдарила по Києву балістикою (росЗМІ)
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Американські чиновники пояснили відсутність попередження про пуски російської балістики по Києву вчора, 12 жовтня, "поганою погодою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як пише видання, Україні передають інформацію про майбутні російські ракетні удари через систему управління та контролю за бойовими діями (Battlespace Command and Control Center), яка керується та контролюється збройними силами США та країн НАТО, а також іншими структурами.

При цьому вчора, 12 жовтня, під час запуску балістичних ракет по Києву такого попередження не було.

"Американці повідомили українцям, що попередження не було через погані погодні умови, що в Києві не вважають достатньою причиною. Тому багато хто все більше побоюється, що справа могла бути не в цьому", - сказало неназване джерело.

Удар по Києву

Нагадаємо, вчора, 12 жовтня, у Києві до оголошення тривоги пролунали потужні вибухи. Місто атакували одразу п'ять балістичних ракет.

Моніторингові канали писали про те, що повітряні цілі встигли зафіксувати безпосередньо над столицею.

Така ситуація сталася після чуток про те, що США погрожують припинити обмін розвідданими з Україною, якщо удари по російським НПЗ продовжуватимуться.

Попередження про пуски балістики - це також частина розвідданих, які Україна отримує від США.

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