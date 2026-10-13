Трамп объяснил ситуацию с предоставлением разведданных Украине

Трамп сказал "да"

На вопрос журналиста - перестали ли США делиться разведывательными данными с Украиной - Трамп дал четкий ответ.

"Нет, не перестали. Мы помогаем им", - уточнил президент США.

Ранее РБК-Украина писало, что пресс-секретарь Белого дома Кэти Захария не смогла четко ответить, предоставляют ли США разведданные Украине.

Кроме того, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что, вопреки напряженности в отношениях с Вашингтоном, обмен разведывательной информацией между Украиной и США продолжается.