Трамп объяснил ситуацию с предоставлением разведданных Украине

Президент США Дональд Трамп пролил свет на предоставление разведывательных данных США Украине. Его ответ был однозначным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа перед его вылетом из Белого дома на митинг MAGA в Аляске, передает Magno News в Х.
На вопрос журналиста - перестали ли США делиться разведывательными данными с Украиной - Трамп дал четкий ответ.
"Нет, не перестали. Мы помогаем им", - уточнил президент США.
Ранее РБК-Украина писало, что пресс-секретарь Белого дома Кэти Захария не смогла четко ответить, предоставляют ли США разведданные Украине.
Кроме того, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что, вопреки напряженности в отношениях с Вашингтоном, обмен разведывательной информацией между Украиной и США продолжается.
Также сообщалось, что чиновники США объяснили отсутствие предупреждения о пусках российской баллистики по Киеву вчера, 12 октября, "плохой погодой". В Киеве это не считает достаточной причиной, говорят источники.