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Лукашенко не дотримався обіцянки Трампу: що сталося

11:37 22.09.2026 Вт
2 хв
aimg Олена Чупровська
Лукашенко не дотримався обіцянки Трампу: що сталося Фото: лідер Білорусі Олександр Лукашенко (Getty Images)
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У Білорусі не залишилося вільних обсягів калійних добрив для західних країн - усе, що там виробляють, уже наперед розписано за укладеними контрактами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

Чому в Мінська немає калію для Заходу

Лукашенко заявив, що грубі економічні "випади" з боку країн Європейського Союзу й Заходу загалом нікуди не поділися, тому Білорусь продовжує переорієнтовувати товаропотік.

"Нікуди не поділися грубі випади в економічному плані з боку країн Європейського Союзу, Заходу загалом. Йде переорієнтація товаропотоку на схід", - сказав Лукашенко, приймаючи з доповіддю голову Державного митного комітету Володимира Орловського в понеділок у Мінську.

Що з домовленостями щодо США

Раніше Лукашенко вже заявляв про постачання білоруських калійних добрив для США. Водночас великих обсягів американцям Мінськ дати не може - уся продукція, вироблена цього року, вже законтрактована.

"Наскільки я поінформований прем'єр-міністром та урядом, нам вдалося переорієнтуватися на схід. Свідченням цього є переговори з американцями. І як тут багато хто кричить: "Ах, калій!" Ми навіть якби захотіли поставити кудись на інші ринки, західні ринки, у нас просто цих обсягів немає, все законтрактовано", - сказав очільник Білорусі.

Лукашенко пояснив ситуацію з СПОТ

Лідер Білорусі також торкнувся ще одного питання, пов'язаного з переорієнтацією товаропотоку, - запровадження Росією системи підтвердження очікування товарів, відомої як СПОТ.

"Як на нас впливають заходи, які вживає Російська Федерація з метою захисту свого ринку, - так званий СПОТ? Загалом, звісно, я слідкую за обстановкою і поінформований, що вам вдалося налагодити добрі, гарні стосунки з Росією щодо запровадження цих заходів, і наші перевізники не відчувають якихось серйозних проблем. Це добре", - зазначив Лукашенко.

Тим часом у Вашингтоні напередодні повідомляли про підготовку масштабної угоди з Білоруссю щодо закупівлі калійних добрив, які мають коштувати дешевше, ніж продукція з Канади.

Про підготовку такої домовленості напередодні заявив і президент США Дональд Трамп, назвавши її "дуже хорошою новиною" для американських фермерів та скотарів.

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