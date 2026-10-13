ua en ru
Вт, 13 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Графіки відключення світла Енергетичне перемир'я Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

У Трампа не змогли чітко сказати, чи припинили США надання розвідданих Україні

17:59 13.10.2026 Вт
1 хв
aimg Олена Бджола
У Трампа не змогли чітко сказати, чи припинили США надання розвідданих Україні Фото: прессекретарка Білого дому Кеті Захарія (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Президент США Дональд Трамп раніше неодноразово вимагав в України припинити бити по російських НПЗ. Після відмови американська сторона нібито погрожувала припинити обмін розвідданими з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретарки Білого дому Кеті Захарії під час брифінгу з медіа, передає The White House в Х.

У Трампа не знають

Журналіст прямо запитав Захарію: чи припинили США передавати розвідувальну інформацію Україні?

На що прессекретарка Білого дому не змогла надати чіткого формулювання.

"Мені потрібно буде з'ясувати це питання та надати вам відповідь", - сказала вона.

Припинення обміну розвідданими

Раніше РБК-Україна писало, що під час переговорів представники США погрожували припинити передачу Україні розвідданих, якщо Сили оборони не зупинять удари по російських НПЗ.

Пізніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що попри напруженість у відносинах із Вашингтоном, обмін розвідувальною інформацією між Україною та США триває.

Крім того, повідомлення про запуск російських балістичних ракет - це частина розвідувальних даних, які США передають Україні. Про це каже радник президента України Володимира Зеленського та експерт у галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Україна Дональд Трамп
Новини
У Німеччині назвали причину "дизельної угоди" Трампа і Путіна
У Німеччині назвали причину "дизельної угоди" Трампа і Путіна
Аналітика
Тайванський гігант купує цементний завод в Україні: чи зміниться вартість житла після угоди
Марія Волощукредактор РБК-Україна Тайванський гігант купує цементний завод в Україні: чи зміниться вартість житла після угоди