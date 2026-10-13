У Трампа не змогли чітко сказати, чи припинили США надання розвідданих Україні

Президент США Дональд Трамп раніше неодноразово вимагав в України припинити бити по російських НПЗ. Після відмови американська сторона нібито погрожувала припинити обмін розвідданими з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретарки Білого дому Кеті Захарії під час брифінгу з медіа, передає The White House в Х.

У Трампа не знають

Журналіст прямо запитав Захарію: чи припинили США передавати розвідувальну інформацію Україні?

На що прессекретарка Білого дому не змогла надати чіткого формулювання.

"Мені потрібно буде з'ясувати це питання та надати вам відповідь", - сказала вона.

Припинення обміну розвідданими

Раніше РБК-Україна писало, що під час переговорів представники США погрожували припинити передачу Україні розвідданих, якщо Сили оборони не зупинять удари по російських НПЗ.

Пізніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що попри напруженість у відносинах із Вашингтоном, обмін розвідувальною інформацією між Україною та США триває.