Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Трамп пояснив, чому саме Угорщину обрав для перемовин з Путіним

Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

Президент США Дональд Трамп обрав Угорщину для перемовин із російським диктатором Володимиром Путіним через повагу до прем’єр-міністра Віктора Орбана та стабільність країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа.

Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні  президента США  запитали, чому саме Угорщину він обрав як можливе місце для переговорів із Володимиром Путіним.

У відповідь Трамп зазначив, що цей вибір пов’язаний із повагою до угорського прем’єра Віктора Орбана.

"Це лідер, який нам подобається. Нам подобається Віктор Орбан. Він подобається йому, він подобається мені. Це безпечна країна. Він дуже добре виконав свою роботу. Він був дуже хорошим лідером у сенсі управління своєю країною", - сказав президент США.

За словами Трампа, у Орбана "немає багатьох проблем, які є в інших країнах".

"Тож ми вирішили, що будемо з Віктором Орбаном, і він буде, я думаю, дуже хорошим господарем", - повідомив американський президент. 

Зустріч Трампа та Путіна

Нагадаємо, у четвер, 16 жовтня, Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Цей дзвінок відбувся напередодні зустрічі Трампа з Зеленським у Вашингтоні.

Трамп назвав розмову "продуктивною", і анонсував нову зустріч з Путіним у Будапешті. Точна дата саміту наразі невідома.

У Путіна також підтвердили можливість проведення саміту з президентом США в Будапешті.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан своєю чергою заявив, що майбутня зустріч Трампа та Путіна - це "чудова новина для миролюбних народів світу". За його словами, Угорщина готова до саміту.

Також міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто дав зрозуміти, що Будапешт проігнорує ордер на арешт Путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом. Ба більше, на Путіна в Угорщині чекають "з повагою".

