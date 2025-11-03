Трамп пояснив, чому мита не змусять Путіна закінчити війну

У відповідь на запитання, з ким складніше мати справу - з російським диктатором Володимиром Путіним чи з лідером КНР Сі Цзіньпіном, Трамп відповів, що до них обох треба ставитись дуже серйозно.

"З ними не можна жартувати. До них потрібно ставитися дуже серйозно. Це серйозні люди", - заявив він.

Також президент США на зауваження про червону доріжку для Путіна на Алясці зазначив, що "розстеляє червону доріжку для всіх".

При цьому Трамп вкотре наголосив, що він "успадкував" від Джо Байдена війну Росії проти України, і що він поклав край восьми війнам у світі.

"Знаєте, як я їх припинив? У багатьох випадках, у 60% випадків, я говорив: "Якщо ви не припините, я введу мита для обидвох ваших країн, і ви не зможете вести бізнес зі Сполученими Штатами", - зізнався Трамп.

Але, за його словами, з Путіним цей метод не працює.

"Я діяв інакше, тому що ми не дуже багато ведемо бізнесу з Росією, розумієте? Він не з тих, хто багато купує у нас. Думаю, він хоче прийти і торгувати з нами, хоче заробити багато грошей для Росії, і я думаю, це чудово", - сказав Трамп.