Трамп пояснив, чому досі не зміг укласти угоду з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що лідери Ірану ще не досягли угоди з Вашингтоном через те, що вони "сильні" і "горді".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для NBC News.
"Вони сильні, вони горді, є речі, які, як вони ніколи не думали, їм не доведеться робити. У них немає вибору, і на це потрібен час", - сказав Трамп.
Також він розкритикував тих, хто закликає його якомога швидше укласти угоду з Іраном для припинення війни. За словами президента США, він рухається швидко порівняно з війною у В'єтнамі.
"Я рухаюся дуже швидко. Минуло вже три місяці. Знаєте, В'єтнам тривав 19 років. Я на третьому місяці, а вони тільки й кажуть: "Ого, коли ви вже переможете?" Якби я був демократом, ніхто б так не говорив, але мене це не хвилює. Я до цього вже звик", - каже глава Білого дому.
Трамп додав, що на даний момент США в ході цього конфлікту "повністю знищили" іранську армію. При цьому він зазначив, що в Ірану все ще є деякі ракети і безпілотники.
"Більшу частину заводів із виробництва безпілотників знищено, більшість пускових майданчиків знищено, і більшість підприємств із виробництва ракет знищено. Але у них все ще є потужності. У них є деяка кількість ракет, у них є деяка кількість безпілотників. Я б сказав, у відсотковому відношенні, можливо, 21-22% від їхніх ракет. Це багато ракет, але це не те, що було, коли ми вперше атакували", - заявив американський лідер.
Також глава Білого дому припустив, що угода з іранськими лідерами може не відбутися, заявивши, що йому доведеться ухвалити "рішення".
Нагадаємо, що Сполучені Штати та Іран досі ведуть переговори з приводу укладення меморандуму про взаєморозуміння, який передбачає продовження перемир'я та термін орієнтовно від 30 до 60 днів для узгодження фінальної мирної угоди.
Попередньо повідомлялося, що таке питання, як ядерне, буде розглянуте саме в цей 60-денний термін, однак днями стало відомо, що Дональд Трамп вимагає конкретних зобов'язань щодо ядерної програми вже в рамках попередньої угоди.
Також ми писали, що радник верховного лідера Ірану Мохсен Резаї в інтерв'ю CNN сказав, що переговори зі США зайшли в глухий кут через 24 млрд заморожених іранських активів.