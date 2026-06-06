Трамп объяснил, почему до сих пор не смог заключить сделку с Ираном

"Они сильные, они гордые, есть вещи, которые, как они никогда не думали, им не придется делать. У них нет выбора, и на это нужно время", - сказал Трамп.

Также он раскритиковал тех, кто призывает его как можно скорее заключить сделку с Ираном для прекращения войны. По словам президента США, он двигается быстро в сравнении с войной во Вьетнаме.

"Я двигаюсь очень быстро. Прошло уже три месяца. Знаете, Вьетнам длился 19 лет. Я на третьем месяце, а они только и говорят: "Ого, когда вы уже победите?" Если бы я был демократом, никто бы так не говорил, но меня это не волнует. Я к этому уже привык", - говорит глава Белого дома.

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Трамп добавил, что на данный момент США в ходе этого конфликта "полностью уничтожили" иранскую армию. При этом он отметил, что у Ирана все еще есть некоторые ракеты и беспилотники.

"Большая часть заводов по производству беспилотников уничтожена, большинство пусковых площадок уничтожено, и большинство предприятий по производству ракет уничтожено. Но у них все еще есть мощности. У них есть некоторое количество ракет, у них есть некоторое количество беспилотников. Я бы сказал, в процентном отношении, может быть, 21-22% от их ракет. Это много ракет, но это не то, что было, когда мы впервые атаковали", - заявил американский лидер.

Также глава Белого дома допустил, что сделка с иранскими лидерами может не состояться, заявив, что ему придется принять "решение".