ua en ru
Сб, 06 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Трамп объяснил, почему до сих пор не смог заключить сделку с Ираном

03:38 06.06.2026 Сб
2 мин
В чем трудность в переговорах США и Ирана?
aimg Эдуард Ткач
Трамп объяснил, почему до сих пор не смог заключить сделку с Ираном Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры Ирана еще не достигли сделки с Вашингтоном по причине того, что они "сильные" и "гордые".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для NBC News.

"Они сильные, они гордые, есть вещи, которые, как они никогда не думали, им не придется делать. У них нет выбора, и на это нужно время", - сказал Трамп.

Также он раскритиковал тех, кто призывает его как можно скорее заключить сделку с Ираном для прекращения войны. По словам президента США, он двигается быстро в сравнении с войной во Вьетнаме.

"Я двигаюсь очень быстро. Прошло уже три месяца. Знаете, Вьетнам длился 19 лет. Я на третьем месяце, а они только и говорят: "Ого, когда вы уже победите?" Если бы я был демократом, никто бы так не говорил, но меня это не волнует. Я к этому уже привык", - говорит глава Белого дома.

Читайте также: В Тегеране отвергли встречу Хаменеи с Трампом

Трамп добавил, что на данный момент США в ходе этого конфликта "полностью уничтожили" иранскую армию. При этом он отметил, что у Ирана все еще есть некоторые ракеты и беспилотники.

"Большая часть заводов по производству беспилотников уничтожена, большинство пусковых площадок уничтожено, и большинство предприятий по производству ракет уничтожено. Но у них все еще есть мощности. У них есть некоторое количество ракет, у них есть некоторое количество беспилотников. Я бы сказал, в процентном отношении, может быть, 21-22% от их ракет. Это много ракет, но это не то, что было, когда мы впервые атаковали", - заявил американский лидер.

Также глава Белого дома допустил, что сделка с иранскими лидерами может не состояться, заявив, что ему придется принять "решение".

Сделка между США и Ираном

Напомним, что Соединенные Штаты и Иран до сих пор ведут переговоры по поводу заключения меморандума о взаимопонимании, который предусматривает продление перемирие и срок ориентировочно от 30 до 60 дней для согласования финальной мирной сделки.

Предварительно сообщалось, что такой вопрос, как ядерный, будет рассмотрено именно в этот 60-дневный срок, однако на днях стало известно, что Дональд Трамп требует конкретных обязательств по ядерной программе уже в рамках предварительной сделки.

Также мы писали, что советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи в интервью CNN сказал, что переговоры с США зашли в тупик из-за 24 млрд замороженных иранских активов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Иран Дональд Трамп
Новости
Путин ответил на письмо Зеленского
Путин ответил на письмо Зеленского
Аналитика
Новое государство в Европе? Почему в Молдове заговорили об объединении с Румынией
Виктор ОлифировАналитик, историк Новое государство в Европе? Почему в Молдове заговорили об объединении с Румынией