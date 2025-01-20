Офіційно президент США. Що сказав Трамп на інавгурації та чи згадав Україну

Про "золоте століття" в Америці

Інавгураційну промову Трамп почав з оголошення початку "золотого століття" Америки.

"З сьогоднішнього дня й надалі наша країна процвітатиме, її поважатимуть у всьому світі. Їй будуть заздрити всі нації та країни. І ми не дозволимо, щоб хтось користувався нами. Кожного дня адміністрації Трампа я просто ставитиму Америку на перше місце", - заявив президент США.

За його словами, головним пріоритетом буде створення гордої, процвітаючої та вільної країни. "Америка скоро стане більш великою, сильною і набагато винятковішою, ніж будь-коли раніше", - підкреслив він.

Про надзвичайний стан на кордоні з Мексикою

Він заявив, що хоче убезпечити законослухняних американців, зупинити потік нелегалів з "різних психіатричних лікарень і в'язниць" з усього світу і захистити кордони. А також повернути "мільйони злочинців" у країни, звідки вони прийшли.

"Ми відновимо нашу політику "Залишайтеся в Мексиці". Я направлю наших військовослужбовців на південний кордон, щоб зупинити це вторгнення. Згідно з указами, які я сьогодні підпишу, ми визнаємо картелі міжнародними терористичними організаціями. І ми скористаємося законом 1798 року, щоб міжнародні злочинці не діяли в США і не спустошували наші міста", - наголосив він.

Про надзвичайний стан в енергетиці

Президент пообіцяв захистити американців на рівні, якого "ви ще не бачили". Він доручить виділити ресурси, щоб подолати рекордну інфляцію та швидко знизити ціни в США.

"Інфляційна криза спровокована зростанням цін на енергоресурси та перевитратами. Тому сьогодні я оголошую національний надзвичайний стан в енергетиці. Ми будемо бурити, дитинко, бурити", - повторив президент своє передвиборче гасло.

Він заявив, що зменшить ціни на пальне, наповнить стратегічні нафтові резерви "доверху" і США почнуть експортувати енергоресурси по всьому світу. Крім того, він покладе край "новому зеленому курсу" і скасує мандат на електрокари, щоб "врятувати нашу автомобільну промисловість".

"Іншими словами, ви зможете купити автомобіль на свій вибір. Ми знову вироблятимемо автомобілі в Америці такими темпами, про які ніхто не міг і мріяти", - заявив Трамп.

Про мита на іноземні товари

З приходом адміністрації Трампа розпочнеться перебудова торгової системи США.

"Замість того, щоб оподатковувати наших громадян для збагачення інших країн, ми обкладатимемо податками та митами іноземні держави для збагачення наших громадян", - заявив він.

Для цього буде створено Службу зовнішніх доходів для збору всіх мит та доходів.

Про американське суспільство та політику двох статей

Трамп пообіцяв, що кожен день його "адміністрація американських патріотів" зустрічатиме будь-яку кризу з силою та честю, щоб повернути добробут громадянам будь-якої раси.

"Наша країна швидко об'єднується навколо нашого порядку денного. Кожен елемент нашого суспільства - молодь, люди похилого віку, чоловіки, жінки, американці азіатського та африканського походження, міські та сільські жителі - важливо, що ми отримали більшість голосів на виборах. Я хочу подякувати чорношкірим американцям і вихідцям із Латинської Америки. Я почув ваші голоси, і я цього не забуду", - заявив він.

Сьогодні Трамп підпише указ проти цензури та обмежень свободи слова. За його словами, влада не буде використана для переслідування політичних опонентів, а до американських міст "повернеться закон і порядок".

"Я покладу кінець спробам соціального впровадження раси та статі у всі аспекти суспільного та приватного життя. Ми створимо суспільство, яке буде "дальтоніком" (мається на увазі рівноправним до осіб різного кольору шкіри, - ред.) і оцінювати людей тільки за заслуги. Сьогодні офіційною політикою Сполучених Штатів буде те, що існує тільки дві статі: чоловіча і жіноча", - додав він.

Про збройні сили США та "спадщину миротворця"

Цього тижня на службі поновлять усіх військових, яких було звільнено за відмову вакцинуватися від COVID, з повними виплатами. За його словами, американські військові мають зосередитися на єдиній місії - перемагати ворогів Америки.

"Як і в 2017 році, ми знову побудуємо найсильнішу армію, яку коли-небудь бачив світ. Ми вимірюватимемо свій успіх не лише перемогами у битвах, а й війнами, які ми закінчимо, і, можливо, найголовніше, війнами, які ми ніколи не вступимо", - заявив Трамп.

Він також натякнув, що хоче увійти в історію як "миротворець та об'єднувач".

"Я радий повідомити, що з учорашнього дня, за день до мого вступу на посаду, заручники на Близькому Сході повертаються додому до своїх родин. Дякую. Америка поверне собі законне місце найбільшої, наймогутнішої та найшанованішої нації на Землі", - додав президент.

Він також зазначив, що сила Америки "зупинить усі війни та принесе дух єдності у світ". Але при цьому не згадав про Україну, хоча раніше обіцяв домагатися якнайшвидшого завершення російсько-української війни.

Про Мексиканську затоку, Панамський канал і політ на Марс

Трамп запевнив, що перейменує Мексиканську затоку на Американську і поверне найвищій горі на Алясці ім'я президента Мак-Кінлі (зараз називається гора Деналі).

Він також заявив, що Панамський канал був "по дурості" переданий Панамі після того, як США витратили на його будівництво багато грошей і втратили 38 тисяч життів.

"Обіцянка Панами була порушена. Американські судна сильно переплачують, з ними не поводяться справедливо. І це стосується, перш за все, Китаю, який керує Панамським каналом, і ми не віддали його Китаю, ми віддали його Панамі, і ми забираємо його назад", - сказав Трамп.

Ще однією цікавою на тлі звичайних інавгураційних обіцянок стала заява про те, що США прямуватимуть до зірок і першими в історії відправлять астронавтів, щоб "встановити зірково-смугастий прапор на планеті Марс".