Арктичний вибух. Інавгурація Трампа стане "найхолоднішою" за майже 40 років

Інавгурація Дональда Трампа 20 січня 2025 року стане "найбільш холодною" майже за 40 років. Сьогодні у Вашингтоні очікуються морози до -4.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC і CNN .

Згідно з прогнозом погоди, після кількох м'яких днів наприкінці минулого тижня холодний арктичний вітер рухається на південь і торкнеться всієї Північної Америки. Так званий арктичний вибух найімовірніше протримається кілька діб і може стати рекордним.

Зазначимо, під арктичним вибухом розуміють дуже холодні повітряні маси, які перетинають Північний полюс і просуваються на південь і схід Сполучених Штатів.

Сьогодні очікується сильний сніг і крижаний дощ у Техасі та інших південних штатах. У найближчі кілька днів ця погода буде переміщатися на схід. Для Вашингтона сьогодні прогнозується температура -4, але якщо додати до цього холодний вітер із поривами до 50 км/год, то відчуватиметься ближче до -13.

Таким чином, інавгурація Дональда Трампа стане "найхолоднішою" з 1985 року (з другої інавгурації Рональда Рейгана), коли температура повітря опускалася до -14.

Фото: температура повітря у Вашингтоні під час інавгурації президентів, значення наведено в градусах за шкалою Фаренгейта (інфографіка cnn.com)

У зв'язку з небезпечними умовами раніше Трамп заявив, що "не хоче, щоб люди постраждали".

"Тому я розпорядився, щоб інавгураційна промова, окрім молитов та інших виступів, була виголошена в ротонді Капітолію Сполучених Штатів, як це робив Рональд Рейган 1985 року, зокрема через дуже холодну погоду", - написав він у п'ятницю в Truth Social.

Побоювання з приводу погоди в День інавгурації мають історичний контекст. Вважається, що 9-й президент Генрі Гаррісон застудився під час церемонії 1841 року, коли виголошував двогодинну інавгураційну промову. Пізніше він захворів на пневмонію і помер через місяць після інавгурації.

Як пройде інавгурація Трампа

Сьогоднішня інавгурація відбудеться в ротонді Капітолія. Для охочих подивитися церемонію наживо буде відкрито Арену Capitol One. Трамп заявив, що приєднається до людей у Capitol One після присяги.

Початок церемонії о 19:00 за київським часом. У рамках Дня інавгурації пройде військовий парад та інші заходи.

Докладніше про це читайте в матеріалі "Інавгурація Дональда Трампа. Що потрібно знати про вступ на посаду нового президента США".

Раніше повідомлялося, що Трамп підпише майже 100 указів одразу після складання присяги. Він планує скасувати низку рішень свого попередника Джо Байдена.