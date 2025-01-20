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Відновлення довіри. В Білому домі розкрили деталі з інавгураційної промови Трампа, - CNN

Понеділок 20 січня 2025 15:00
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Відновлення довіри. В Білому домі розкрили деталі з інавгураційної промови Трампа, - CNN Фото: Дональд Трамп, 47-й президент Сполучених Штатів Америки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Темою інавгураційної промови 47-го президента Сполучених Штатів Америки (США) Дональда Трампа буде "відновлення довіри" до Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Я повертаюся на посаду президента з упевненістю і оптимізмом, що ми знаходимося на початку нової захоплюючої ери національного успіху. Хвиля змін охоплює країну", - заявить Трамп під час інавгураційної промови.

Зокрема президент відзначить, що вже сьогодні, 20 січня, він підпише "низку історичних указів", які стануть початком "відновлення Америки і революції здорового глузду".

"Моє послання американцям сьогодні полягає в тому, що настав час знову діяти з мужністю, енергією і життєвою силою найбільшої цивілізації в історії", - додасть він.

Інавгурація Трампа

Вже сьогодні у Вашингтоні відбудеться інавгурація Трампа, після чого він офіційно обійме посаду голови Білого дому. Заходи розпочнуться о 17:30 за київським часом й близько о 19:00 республіканець складе присягу.

У рамках церемонії інавгурації передбачені кілька важливих заходів:

  • хода до Капітолію;
  • церемонія приведення до присяги віцепрезидента й президента;
  • церемонія приведення до присяги президента;
  • інавгураційна промова Трампа;
  • почесний від'їзд президента і віцепрезидента, які завершують свої повноваження;
  • церемонія підписання, під час якої президент затверджує номінації, меморандуми, прокламації або укази й не тільки.

Детальніше про те, як проходитиме інавгурація 47-го президента США - в матеріалі РБК-Україна "Інавгурація Трампа 2025: що відбувається у США і як пройде передача влади".

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