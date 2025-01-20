Официально президент США. Что сказал Трамп на инаугурации и упомянул ли Украину

О "золотом веке" в Америке

Инаугурационную речь Трамп начал с объявления начала "золотого века" Америки.

"С сегодняшнего дня и дальше наша страна будет процветать, ее будут уважать во всем мире. Ей будут завидовать все нации и страны. И мы не позволим, чтобы кто-то воспользовался нами. Каждый день администрации Трампа я буду просто ставить Америку на первое место", - заявил президент США.

По его словам, главным приоритетом будет создание гордой, процветающей и свободной страны. "Америка скоро станет более великой, сильной и гораздо более исключительной, чем когда-либо прежде", - подчеркнул он.

О чрезвычайном положении на границе с Мексикой

Он заявил, что хочет обезопасить законопослушных американцев, остановить поток нелегалов из "разных психбольниц и тюрем" со всего мира и защитить границы. А также вернуть "миллионы преступников" в страны, откуда они пришли.

"Мы восстановим нашу политику "Оставайтесь в Мексике". Я направлю наших военнослужащих на южную границу, чтобы остановить это вторжение. Согласно указам, которые я сегодня подпишу, мы признаем картели международными террористическими организациями. И мы воспользуемся законом 1798 года, чтобы международные преступники не действовали в США и не опустошали наши города", - подчеркнул он.

О чрезвычайном положении в энергетике

Президент пообещал защитить американцев на уровне, который "вы еще не видели". Он поручит выделить ресурсы, чтобы преодолеть рекордную инфляцию и быстро снизить цены в США.

"Инфляционный кризис спровоцирован ростом цен на энергоресурсы и перерасходами. Поэтому сегодня я объявляю национальное чрезвычайное положение в энергетике. Мы будем бурить, детка, бурить", - повторил президент свой предвыборный лозунг.

Он заявил, что снизит цены на топливо, наполнит стратегические нефтяные резервы "доверху" и США начнут экспортировать энергоресурсы по всему миру. Кроме того, он положит конец "новому зеленому курсу" и отменит мандат на электрокары, чтобы "спасти нашу автомобильную промышленность".

"Другими словами, вы сможете купить автомобиль по своему выбору. Мы снова будем производить автомобили в Америке такими темпами, о которых никто не мог и мечтать", - заявил Трамп.

О пошлинах на иностранные товары

С приходом администрации Трампа начнется перестройка торговой системы США.

"Вместо того, чтобы облагать налогами наших граждан для обогащения других стран, мы будем облагать налогами и пошлинами иностранные государства для обогащения наших граждан", - заявил он.

Для этого будет создана Служба внешних доходов для сбора всех пошлин и доходов.

Об американском обществе и политике двух полов

Трамп пообещал, что каждый день его "администрация американских патриотов" будет встречать любой кризис с силой и честью, чтобы вернуть благополучие гражданам любой расы.

"Наша страна быстро объединяется вокруг нашей повестки дня. Каждый элемент нашего общества - молодежь, старики, мужчины, женщины, американцы азиатского и африканского происхождения, городские и сельские жители - важно, что мы получили большинство голосов на выборах. Я хочу поблагодарить чернокожих американцев и выходцев из Латинской Америки. Я услышал ваши голоса, и я этого не забуду", - заявил он.

Сегодня Трамп подпишет указ против цензуры и ограничений свободы слова. По его словам, власть не будет использована для преследования политических оппонентов, а в американские города "вернутся закон и порядок".

"Я положу конец попыткам социального внедрения расы и пола во все аспекты общественной и частной жизни. Мы создадим общество, которое будет "дальтоником" (имеется в виду равноправным к людям разного цвета кожи, - ред.) и оценивать людей только за заслуги. С сегодняшнего дня официальной политикой Соединенных Штатов будет то, что существует только два пола: мужской и женский", - добавил он.

О вооруженных силах США и "наследии миротворца"

На этой неделе на службе восстановят всех военных, которые были уволены за отказ вакцинироваться от COVID, с полными выплатами. По его словам, американские военные должны сосредоточиться на единственной миссии - побеждать врагов Америки.

"Как и в 2017 году, мы снова построим самую сильную армию, которую когда-либо видел мир. Мы будем измерять свой успех не только победами в сражениях, но и войнами, которые мы закончим, и, возможно, самое главное, войнами, в которые мы никогда не вступим", - заявил Трамп.

Он также намекнул, что хочет войти в историю как "миротворец и объединитель".

"Я рад сообщить, что со вчерашнего дня, за день до моего вступления в должность, заложники на Ближнем Востоке возвращаются домой к своим семьям. Спасибо. Америка вернет себе законное место величайшей, могущественнейшей и уважаемой нации на Земле", - добавил президент.

Он также отметил, что сила Америки "остановит все войны и принесет дух единства в мир". Но при этом не упомянул Украину, хотя раньше обещал добиваться скорейшего завершения российско-украинской войны.

О Мексиканском заливе, Панамском канале и полете на Марс

Трамп заверил, что переименует Мексиканский залив на Американский и вернет самой высокой горе на Аляске имя президента Мак-Кинли (сейчас называется гора Денали).

Он также заявил, что Панамский канал был "по глупости" передан Панаме после того, как США потратили на его строительство много денег и потеряли 38 000 жизней.

"Обещание Панамы было нарушено. Американские суда сильно переплачивают, с ними не обращаются справедливо. И это касается, прежде всего, Китая, который управляет Панамским каналом, и мы не отдали его Китаю, мы отдали его Панаме, и мы забираем его обратно", - сказал Трамп.

Еще одним интересным на фоне обычных инаугурационных обещаний стало заявление о том, что США будут следовать к звездам и первыми в истории отправят астронавтов, чтобы "установить звездно-полосатый флаг на планете Марс".