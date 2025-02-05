Трамп не прагне достроково відвернути тарифну війну США і Китаю

Президент США Дональд Трамп не поспішає вести переговори з президентом Китаю Сі Цзіньпіном щодо послаблення нової торговельної війни між країнами. Телефонна розмова між лідерами перебуває у фазі планування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Це чудово", - сказав Трамп під час зустрічі з журналістами у Білому домі, коли його запитали про китайські мита у відповідь.
Розмова між Сі та Трампом розглядається як ключ до потенційного послаблення або відтермінування тарифів, як це було в понеділок під час розмов з лідерами Мексики і Канади.
Речниця Білого дому Кароліна Левітт повідомила журналістам, що дзвінок Трампа й Сі ще має бути запланований.
"Президент Сі звернувся з президентом Трампом, щоб поговорити про це, ймовірно, щоб почати переговори. Тож ми побачимо, як пройде цей дзвінок", - сказала Левітт.
Обмежена відповідь Пекіна на запровадження Трампом 10% тарифу на весь китайський імпорт, підкреслила спробу китайських політиків залучити Трампа до переговорів, щоб запобігти відкритій торговельній війні між двома найбільшими економіками світу.
Речник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пенгю заявив, що Пекін сподівається, що Вашингтон працюватиме для забезпечення стабільних, здорових і стійких зв'язків між двома країнами.
Міжнародний валютний фонд, який минулого місяця попередив, що різке посилення протекціоністської політики може вдарити по інвестиціях і порушити ланцюги поставок, заявив, що "в інтересах усіх знайти конструктивні шляхи для вирішення розбіжностей і забезпечення торгівлі".
За оцінками британської дослідницької компанії Capital Economics, додаткові тарифи Китаю стосуватимуться близько 20 мільярдів доларів щорічного імпорту порівняно з 450 мільярдами доларів китайських товарів, які підпадають під дію тарифу Трампа, що набув чинності о 12:01 ранку у вівторок (0501 за Гринвічем).
"Заходи досить скромні, принаймні порівняно з кроками США, і були відкалібровані, щоб надіслати повідомлення США", - зазначив у своїй записці керівник відділу економіки Китаю в Capital Economics Джуліан Еванс-Прітчард.
1 лютого Дональд Трамп підписав указ про запровадження 25% мита імпорт товарів з Канади і Мексики, а також 10% мита на товари з Китаю. Обмеження мали запрацювати з 4 лютого.
У відповідь, Китай запровадив цільові тарифи на американський імпорт.
Також Пекін попередив кілька компаній, зокрема Google, про можливі санкції у відповідь на мита Трампа.
Водночас, Трамп не виключив проведення переговорів з Китаєм з імовірного відтермінування мит.
Додамо, що в понеділок, 3 лютого, Трамп призупинив введення 25% тарифів на Мексику і Канаду. Він погодився на 30-денну паузу в обмін на поступки двох країн у питаннях охорони кордонів і боротьби зі злочинністю.
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