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Китай завдає Трампу удару у відповідь в оголошеній торговельній війні

Китай, Вівторок 04 лютого 2025 08:36
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Китай завдає Трампу удару у відповідь в оголошеній торговельній війні Фото: Китай дав відсіч Трампу в розв'язаній торговельній війні (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Пекін оголосив про введення мит на деякі види американського імпорту, включно з паливом. Також запроваджується експортний контроль на низку видів сировини у відповідь на введення адміністрацією Трампа 10%-вих мит на китайський імпорт у США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Нові мита, оголошені Міністерством фінансів Китаю, передбачають 15%-ий податок на деякі види вугілля і скрапленого природного газу та 10%-ий тариф на сиру нафту, сільськогосподарську техніку, великогабаритні автомобілі та пікапи. Заходи набувають чинності 10 лютого.

Міністерство торгівлі Китаю також оголосило про список нових заходів експортного контролю, що охоплює матеріали на основі вольфраму, які зазвичай використовуються в промислових і оборонних цілях, а також матеріали, пов'язані з телуром, які можуть використовуватися для виготовлення сонячних елементів.

Ця заява прозвучала на тлі набрання чинності широкомасштабним 10%-вим митом на китайський імпорт у США, оголошеним Білим домом.

Пекін різко розкритикував ці мита у своїй заяві і пообіцяв "рішуче захищати свої права", подавши скаргу до Світової організації торгівлі та вживши "відповідних контрзаходів".

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація планує провести переговори з Китаєм про нові тарифи. Це підвищує ймовірність того, що мита не набудуть чинності.

Останніми днями США оголосили про нові мита щодо товарів з найбільших торгових партнерів - Канади, Мексики. Однак ці заходи було відкладено. Також Трамп погрожує митами Євросоюзу.

Детальніше про торговельну війну читайте в матеріалі РБК-Україна "Трамп почав нову торговельну війну: якими будуть наслідки для світу та України".

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