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Трамп поговорить із Сі Цзіньпіном перед тим, як мита проти Китаю набудуть чинності

Вівторок 04 лютого 2025 03:58
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Трамп поговорить із Сі Цзіньпіном перед тим, як мита проти Китаю набудуть чинності Фото: Сі Цзіньпін і Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація планує провести переговори, підвищивши ймовірність потенційного відтермінування 10% мит. Тарифи мають набути чинності вже сьогодні незадовго після того, як Трамп відтермінував запровадження мит проти Канади та Мексики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

У понеділок виступаючи перед журналістами у Вашингтоні, Трамп заявив, що переговори з Китаєм відбудуться, "ймовірно, протягом наступних 24 годин".

"Якщо ми не зможемо укласти угоду з Китаєм, то мита будуть дуже, дуже істотними", - сказав він.

На вихідних президент США анонсував, що тариф для Китаю набув чинності о 12:01 у вівторок.

Пізніше прес-секретар Білого дому Керолайн Ліввіт повідомила Fox News, що Трамп планує поговорити з головою КНР Сі Цзіньпіном про "нелегальний китайський фентаніл, який щорічно вбиває десятки тисяч американців".

"Президент ясно дав зрозуміти Китаю, що ми не збираємося цього терпіти. І я б також додала, що багато тарифів президента Трампа з першого терміну все ще діють", - сказала вона.

Bloomberg пише, що увага на Китай переключилася після того, як Трамп досяг угод із Мексикою та Канадою про відтермінування запровадження 25% мита в обмін на більш жорсткі заходи щодо боротьби з міграцією та незаконним обігом наркотиків на кордоні.

Нагадаємо, кілька днів тому в Міністерстві торгівлі Китаю повідомили, що КНР має намір оскаржити 10% мита, які Сполучені Штати запровадили на китайські товари. Крім того, Пекін пригрозив відповісти Вашингтону "контрзаходами".

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