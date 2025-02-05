Трамп не стремится досрочно предотвратить тарифную войну США и Китая

Президент США Дональд Трамп не спешит вести переговоры с президентом Китая Си Цзиньпином по ослаблению новой торговой войны между странами. Телефонный разговор между лидерами находится в фазе планирования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Это замечательно", - сказал Трамп во время встречи с журналистами в Белом доме, когда его спросили о китайских пошлинах в ответ.
Разговор между Си и Трампом рассматривается как ключ к потенциальному ослаблению или отсрочке тарифов, как это было в понедельник во время разговоров с лидерами Мексики и Канады.
Пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт сообщила журналистам, что звонок Трампа и Си еще должен быть запланирован.
"Президент Си обратился с президентом Трампом, чтобы поговорить об этом, вероятно, чтобы начать переговоры. Поэтому мы увидим, как пройдет этот звонок", - сказала Левитт.
Ограниченный ответ Пекина на введение Трампом 10% тарифа на весь китайский импорт, подчеркнул попытку китайских политиков привлечь Трампа к переговорам, чтобы предотвратить открытую торговую войну между двумя крупнейшими экономиками мира.
Представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнгю заявил, что Пекин надеется, что Вашингтон будет работать для обеспечения стабильных, здоровых и устойчивых связей между двумя странами.
Международный валютный фонд, который в прошлом месяце предупредил, что резкое ужесточение протекционистской политики может ударить по инвестициям и нарушить цепи поставок, заявил, что "в интересах всех найти конструктивные пути для разрешения разногласий и обеспечения торговли".
По оценкам британской исследовательской компании Capital Economics, дополнительные тарифы Китая будут касаться около 20 миллиардов долларов ежегодного импорта по сравнению с 450 миллиардами долларов китайских товаров, подпадающих под действие тарифа Трампа, вступившего в силу в 12:01 утра во вторник (0501 по Гринвичу).
"Меры достаточно скромные, по крайней мере по сравнению с шагами США, и были откалиброваны, чтобы послать сообщение США", - отметил в своей записке руководитель отдела экономики Китая в Capital Economics Джулиан Эванс-Притчард.
1 февраля Дональд Трамп подписал указ о введении 25% пошлины на импорт товаров из Канады и Мексики, а также 10% пошлины на товары из Китая. Ограничения должны были заработать с 4 февраля.
В ответ, Китай ввел целевые тарифы на американский импорт.
Также Пекин предупредил несколько компаний, в частности Google, о возможных санкциях в ответ на пошлины Трампа.
В то же время, Трамп не исключил проведения переговоров с Китаем по вероятной отсрочке пошлин.
Добавим, что в понедельник, 3 февраля, Трамп приостановил введение 25% тарифов на Мексику и Канаду. Он согласился на 30-дневную паузу в обмен на уступки двух стран в вопросах охраны границ и борьбы с преступностью.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.