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Трамп посоветовал верховному лидеру Ирана следить за своими словами

Новости » В мире     18.01.2020 - 00:39
Трамп посоветовал верховному лидеру Ирана следить за своими словами
Иллюстративное фото (GettyImages)

Хаменеи выступил с критикой решения Германии, Франции, Британии запустить механизм урегулирования споров в рамках ядерной сделки

Руководителю и духовному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи следует "быть очень осторожным со своими словами". Об этом президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter.

Он отметил, что Хаменеи позволил себе "неприятные" высказывания в адрес США и некоторых европейских стран.

"Так называемый верховный лидер Ирана, который в последнее время не был таким верховным, сказал некоторые неприятные вещи о США и Европе. Их экономика терпит крах, а их народ страдает. Он должен быть очень осторожен со своими словами!" - написал Трамп.

Как пишут российские СМИ, ранее в пятницу Хаменеи выступил с критикой решения "евротройки" (Германия, Франция, Великобритания) запустить механизм урегулирования споров в рамках ядерной сделки.

"Европе нельзя доверять. На самом деле эти страны лишь повторяют слова США. Вы слишком малы, чтобы поставить нашу нацию на колени. Америке не удалось это сделать", - сказал он.

Напомним, 14 января главы МИД ФРГ, Франции и Великобритании объявили о запуске механизма урегулирования споров в рамках реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Как известно, 5 января Иран отказался от основного обязательства по ядерной сделке. В частности, Тегеран отказывается придерживаться каких-либо ограничений относительно количества центрифуг для обогащения урана, которые он может использовать.

Ранее главы Франции, Германии и Великобритании опубликовали совместное заявление о ситуации в Иране, в котором призвали страну вернуться к участию в ядерном соглашении.

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