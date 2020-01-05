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Иран отказался от основного обязательства по ядерной сделке

Новости » Политика     05.01.2020 - 21:59
Иран отказался от основного обязательства по ядерной сделке
Иллюстративное фото (Majid Saeedi/Getty Images)

Тегеран отказывается соблюдать ограничения по обогащению урана

Власти Ирана заявили об отказе от основного обязательства по ядерному соглашению 2015 года в отношении объемов обогащенного урана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным американского издания, Тегеран отказывается придерживаться каких-либо ограничений относительно количества центрифуг для обогащения урана, которые он может использовать, установленных в Совместном всеобъемлющем плане действий 2015 года.

Отмечается, что Иран планирует и в дальнейшем продолжать сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), но отныне объемы обогащенного урана будут зависеть от потребностей Тегерана.

Напомним, ранее МАГАТЭ сообщало, что Иран нарушил очередной пункт ядерного соглашения, превысив запасы хранения тяжелой воды. В МАГАТЭ заявили, что Иран накопил 131,5 тонны тяжелой воды, что на 1,5 тонны больше допустимого максимума.

Кроме того, в июле 2019 года Тегеран заявил о готовности возобновить работу ядерного реактора на тяжелой воде, который расположен в городе Арак. Предполагалось, что реактор в Араке может производить плутоний, который используется в ядерных боеголовках.

До этого Иран возобновил обогащение урана на подземном заводе в местности Фордо. В штаб-квартире МАГАТЭ подчеркивали, что запасы иранского обогащенного урана продолжают расти.

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