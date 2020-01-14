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Европейские страны запустили механизм разрешения споров по ядерной сделке с Ираном

Новости » В мире     14.01.2020 - 16:36
Европейские страны запустили механизм разрешения споров по ядерной сделке с Ираном
Иллюстративное фото (Majid Saeedi/Getty Images)

Запуск механизма разрешения споров означает формальное обвинение Ирана в нарушении ядерной сделки

Франция, Германия и Великобритания запустили механизм разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что запуск механизма разрешения споров означает формальное обвинение Ирана в нарушении условий соглашения и может в конечном итоге привести к восстановлению санкций США, которые были сняты в соответствии с соглашением.

При этом в совместном заявлении Франция, Германия и Великобритания заявили, что не присоединяются к кампании по оказанию максимального давления на Иран. Несмотря на это они планируют вернуть Иран к выполнению условий ядерного соглашения.

"Мы по-прежнему убеждены, что это новаторское международное соглашение и его применение для нераспространения (ядерного оружия - ред.) служат общих интересам политики безопасности и укрепляют основанный на правилах международный порядок", - говорится в зявлении.

Чтобы запустить механизм разрешения споров, европейские страны уведомили Европейский союз, который выступает гарантом соглашения.

Напомним, 5 января Иран отказался от основного обязательства по ядерной сделке. В частности, Тегеран отказывается придерживаться каких-либо ограничений относительно количества центрифуг для обогащения урана, которые он может использовать.

Ранее главы Франции, Германии и Великобритании опубликовали совместное заявление о ситуации в Иране, в котором призвали страну вернуться к участию в ядерном соглашении.

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