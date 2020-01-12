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Меркель, Макрон и Джонсон призывают Иран вернуться к ядерной сделке

Новости » Политика     12.01.2020 - 21:46
Меркель, Макрон и Джонсон призывают Иран вернуться к ядерной сделке
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Лидеры Германии, Франции и Британии подчеркнули дестабилизирующую роль Ирана в регионе

Главы Франции, Германии и Великобритании опубликовали совместное заявление о ситуации в Иране, в котором призвали страну вернуться к участию в ядерном соглашении. Соответствующее заявление было опубликовано в воскресенье, 12 января, на сайте Елисейского дворца и правительства Германии.

В частности, Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Борис Джонсон отметили "дестабилизирующую роль Ирана в регионе" и, в то же время, призвали Тегеран вернуться к выполнению обязательств по ядерной сделке.

"Важно, чтобы Иран вернулся к полному выполнению своих обязательств по договору", - указано в заявлении.

Также подчеркивается, что в Париже, Лондоне и Берлине "выразили глубокую озабоченность действиями, предпринимаемыми Ираном с июля 2019 года".

В заявлении указано, кроме прочего, что недавние события сделали очевидной дестабилизирующую роль Ирана в регионе, в частности, посредством действий Корпуса стражей исламской революции и спецподразделения "Кудс".

"Мы принимаем к сведению заявление Ирана по поводу уничтожения рейса МАУ (Международных авиалиний Украины) PS752 и обязуемся работать с Ираном на следующих этапах", - сообщается в документе.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Ирана отрицало выход страны из ядерной сделки. Подчеркивалось, что ядерная сделка 2015 года не утратила силу, несмотря на отступление Тегерана от части ее положений.

Как писало РБК-Украина, 5 января Иран отказался от основного обязательства по ядерной сделке. В частности, Тегеран отказывается придерживаться каких-либо ограничений относительно количества центрифуг для обогащения урана, которые он может использовать.

Отметим, старший советник госсекретаря Брайан Хук заявил, что наличие у Ирана ядерного оружия может привести к катастрофе на Ближнем Востоке.

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