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Верховный лидер Ирана защищает военных, которые сбили самолет МАУ

Новости » В мире     17.01.2020 - 16:13
Верховный лидер Ирана защищает военных, которые сбили самолет МАУ
Фото: Сеййид Али Хосейни Хаменеи (russian.khamenei.ir)

По его словам, военные "поддерживали безопасность" Ирана

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи защищает военных, которые сбили украинский самолет МАУ, на борту которого находились 176 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Он сказал, что Революционная гвардия - элитное подразделение, ответственное за катастрофу - "поддерживала безопасность" Ирана.

Напомним, ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Иран на самом высоком уровне признает ответственность за сбитый украинский самолет и не пытается переложить вину на США.

Пристайко также заявил, что представитель Ирана прилетит в Украину на следующей неделе для предоставления официальных разъяснений относительно катастрофы украинского самолета.

Кроме этого, в Министерстве иностранных дел сегодня готовят телефонный разговор главы государства Владимира Зеленского с президентом Ирана Хасаном Рухани относительно признания иранской стороной вины в крушении самолета МАУ.

Также РБК-Украина писало, что Иран готов передать Украине черные ящики сбитого самолета МАУ. Иран передаст Украине бортовые самописцы после того, как их на месте обработает следственная группа.

Авиакатастрофа в Иране произошла 8 января 2020 года. Лайнер компании "Международные авиалинии Украины" выполнял международный рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. Через несколько минут после взлета его сбил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана, якобы перепутав с американским самолетом. Жертвами катастрофы стали 176 человек - все, кто был на борту.

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