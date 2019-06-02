Трамп посоветовал Британии не выплачивать Евросоюзу штраф за отсрочку Brexit

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рекомендует Великобритании не выплачивать Европейскому Союзу штраф в размере 39 млрд фунтов за неисполнение обязательств по срокам выхода из ЕС (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sunday Times.

Американский президент также посоветовал Лондону подать в суд на Евросоюз.

"Трамп сказал, что Британии еще не поздно последовать его совету и "подать в суд" на ЕС, чтобы дать Великобритании больше "боеприпасов" на переговорах", - говорится в материале издания.

Кроме того, Трамп порекомендовал назначить посредником на переговорах между Лондоном и Брюсселем британского евроскептика Найджела Фараджа.

Отметим, ранее Трамп поддержал намерения бывшего главы МИД Великобритании Бориса Джонсона стать следующим британским премьер-министром и призвал всех кандидатов взять на себя обязательство увеличить расходы на оборону страны.

Напомним, советник президента Соединенных Штатов Америки Джон Болтон выразил свое мнение о перспективах Британии в результате выхода из Евросоюза, заметив, что "США однажды провозгласили свою независимость, и все прошло хорошо".