Трамп порадив Британії не виплачувати Євросоюзу штраф за відстрочку Brexit

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп рекомендує Великій Британії не виплачувати Європейського Союзу штраф у розмірі 39 млрд фунтів за невиконання зобов'язань щодо термінів виходу із ЄС (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sunday Times.

Американський президент також порадив Лондону подати до суду на Євросоюз.

"Трамп сказав, що Британії ще не пізно скористатися його порадою та "подати до суду" на ЄС, щоб дати Великій Британії більше "боєприпасів" на переговорах", - йдеться в матеріалі видання.

Крім того, Трамп порекомендував призначити посередником на переговорах між Лондоном і Брюсселем британського євроскептика Найджела Фараджа.

Зазначимо, раніше Трамп підтримав наміри колишнього голови МЗС Британії Бориса Джонсона стати наступним британським прем'єр-міністром і закликав усіх кандидатів взяти на себе зобов'язання збільшити видатки на оборону країни.

Нагадаємо, радник президента Сполучених Штатів Америки Джон Болтон висловив свою думку про перспективи Британії у результаті виходу з Євросоюзу, зазначивши, що "США одного разу проголосили свою незалежність, і все пройшло добре".